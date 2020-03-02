Выбросившая ребенка из окна жительница Приморья страдает психическим расстройством

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Обвиняемая в убийстве своего 4-месячного ребенка жительница Владивостока страдает психическим расстройством. Уголовное дело передали в суд с постановлением о необходимости ее принудительного лечения, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В ноябре прошлого года женщину арестовали. По версии следствия, она выбросила из окна ребенка, который, упав с высоты 30 м, умер.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

В суд направлено дело о преступлении в соответствии с пунктом "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").