В Якутии возбудили дело в отношении криминального авторитета

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета в Якутии. Подозреваемый находится в СИЗО, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

Отмечается, что подозреваемый имел криминальное влияние на территории региона. Лица, имеющие низкие криминальные статусы, а также придерживающиеся воровской идеологии, беспрекословно подчинялись его указаниям.

"Нюрбинским МСО СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Подозреваемый находится в СИЗО. Санкция за указанное преступление - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подозреваемый является уроженцем Сунтарского района и ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.