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Суд оштрафовал водителя в Приморье, вытолкавшего 94-летнего ветерана из автобуса

Водитель также порвал удостоверение ветерана, которое он предъявил для бесплатного проезда

ТАСС, 2 марта. Суд оштрафовал водителя автобуса в городе Уссурийске Приморского края на 100 тыс. рублей за то, что тот порвал удостоверение 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и вытолкал его из автобуса, отказав в бесплатном проезде, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"Судом установлено, что в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны в бесплатном проезде. После того, как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул ветерана из автобуса", - говорится в сообщении. Суд назначил водителю наказание в виде в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вынесен на основании ч. 1 ст. 325 УК РФ ("Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности"), в законную силу не вступил.

Теги
РоссияПриморский край
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