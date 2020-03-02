Суд оштрафовал водителя в Приморье, вытолкавшего 94-летнего ветерана из автобуса

ТАСС, 2 марта. Суд оштрафовал водителя автобуса в городе Уссурийске Приморского края на 100 тыс. рублей за то, что тот порвал удостоверение 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и вытолкал его из автобуса, отказав в бесплатном проезде, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"Судом установлено, что в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны в бесплатном проезде. После того, как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул ветерана из автобуса", - говорится в сообщении. Суд назначил водителю наказание в виде в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вынесен на основании ч. 1 ст. 325 УК РФ ("Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности"), в законную силу не вступил.