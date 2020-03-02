В Москве мужчина за $8 тыс. пообещал помочь получить туристическую визу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мужчина взял в качестве предоплаты $8 тыс. за помощь в получении туристической визы.

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, 1 марта в ОМВД России по Тверскому району обратился с заявлением мужчина. Он сообщил, что еще в ноябре прошлого года познакомился с человеком, который пообещал помочь получить туристическую визу для поездки за границу его знакомым. За оказанную услугу он попросил заплатить $5,7 тыс. с одного человека, заявитель согласился.

Встреча состоялась 17 ноября 2019 года. "Заявитель передал мужчине $8 тыс. в качестве предоплаты. До настоящего времени мужчина, находясь на связи с заявителем, свои обязательства по оформлению виз в иностранное государство не выполнил, денежные средства в размере $8 тыс. (500 тыс. рублей) не вернул", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.