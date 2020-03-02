ТЦ "Охотный ряд", гостиницу и школу в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый центр "Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, а также школу после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о том, что в ТЦ "Охотный ряд", здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, а также в школе на Большой Ордынке заложены взрывные устройства. Проводится проверка, на месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из торгового центра "Охотный ряд" в целях безопасности эвакуированы около 50 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".