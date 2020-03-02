20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТЦ "Охотный ряд", гостиницу и школу в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"

Специалисты обследуют здания

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый центр "Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, а также школу после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о том, что в ТЦ "Охотный ряд", здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, а также в школе на Большой Ордынке заложены взрывные устройства. Проводится проверка, на месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из торгового центра "Охотный ряд" в целях безопасности эвакуированы около 50 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Калужские следователи передадут в суд дело эксгибициониста
Житель Обнинска совершал развратные действия в отношении воспитанников детских садов и младшеклассников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС