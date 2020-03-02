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Калужские следователи передадут в суд дело эксгибициониста

Житель Обнинска совершал развратные действия в отношении воспитанников детских садов и младшеклассников

ТАСС, 2 марта. Следственное управление СК России по Калужской области завершило расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Обнинска, который обвиняется в совершении насильственных и развратных действий в отношении детей по девяти эпизодам, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Обнинска. <...> По версии следствия, в период с 2014 по 2018 годы мужчина выходил на улицу и вблизи детских учреждений (детского сада, школы, школы-интерната) привлекал внимание девочек и показывал им обнаженные половые органы. Среди потерпевших семь малолетних в возрасте шести, восьми и девяти лет", - говорится в сообщении. Среди портерпевших также подростки 14 и 15 лет.

Установить личность подозреваемого удалось только в 2019 году, в феврале его поймали с поличным. Мужчина обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних") и ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении несовершеннолетних").

Экспертиза установила, что он страдает расстройством сексуального характера, однако во время совершения преступлений полностью осознавал и мог руководить своими действиями. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, говорится с сообщении калужского СУ СК.

Теги
РоссияКалужская область
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