Причиной катастрофы Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования катастрофы грузового Boeing-747 в Бишкеке в 2017 году. Согласно документу, причиной стала ошибка экипажа.

"Причиной катастрофы самолета явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью <...> и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете", - говорится в документе.

МАК установил, что катастрофе способствовали недостаточная предварительная подготовка экипажа к полету на аэродром Манас в части изучения схем подхода, а также неоптимальные решения экипажа при выборе параметров снижения самолета. МАК пришел к выводу, что экипаж находился в повышенном психоэмоциональном напряжении из-за сложных условий захода на посадку: темного времени суток и продолжительного рабочего времени.

"Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа (в первую очередь командира воздушного судна) указаний и действий специалистов службы управления воздушным движением", - сообщили в МАК.

Совершавший полет по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул авиалайнер Boeing-747 турецкой компании ACT Airlines 16 января 2017 года упал на расположенный вблизи аэропорта Манас дачный поселок, в котором постоянно жили люди. В результате крушения погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа, десятки жителей поселка получили ранения. Во время падения самолет полностью снес 26 одноэтажных жилых домов.