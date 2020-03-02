В Польше начался суд по делу об уничтожении мемориала с захоронением красноармейцев

ТШЧАНКА /Польша/, 2 марта. /ТАСС/. Родственники красноармейцев, похороненных на месте снесенного в польской Тшчанке мемориала, подали несколько исков и жалоб в связи с уничтожением места захоронения и памяти. Об этом сообщил в понедельник ТАСС лидер содружества KURSK Ежи Тыц, занимающийся на территории Польши ремонтом и реставрацией памятников и захоронений солдат Красной армии.

Утром в суде Тшчанки начался суд по жалобе на отказ местной прокуратуры возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат.

По его словам, когда содружество начало работу по делу мемориала в Тшчанке, были найдены три семьи - родственники похороненных красноармейцев. "Две из них уже наняли польского адвоката и параллельно работают по трем направлениям. Первое - иск, поданный в областной Административный суд, который касается дела воеводы, вычеркнувшего могилу из списка кладбищ, дав местным властям разрешение снести памятник как символический объект согласно закону о декоммунизации", - рассказал Тыц.

"Второе направление - требование к Институту национальной памяти (ИНП) провести эксгумацию, постараться определить личность, возможно там есть жетоны, ложки с инициалами", - указал активист, напомнив, что из 56 захороненных в Тшчанке опознаны только 16 солдат.

"Третье направление - требование к старосте остановить ремонтные работы. Когда он давал добро начать ремонт, они не знали, что есть семьи солдат. Сейчас они нашлись, и это является основанием, чтобы еще раз начать рассмотрение дела", - сказал Тыц.

"По всем направлениям мы пока не побеждаем. Областной суд отказался принять жалобу. ИНП сказал, что не будет давать добро на эксгумацию, потому что, как они утверждают, официально доказано, что захороненных солдат нет", - отметил представитель "Курска". "Все решения обжалованы, рассматриваются в судах второй инстанции. Мы рассчитываем на то, что какой-то умный суд рано или поздно остановит этот дурацкий и непонятный процесс", - заключил он.

Памятник-мавзолей

Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году советскими солдатами, был разрушен в начале сентября 2017 года. Власти региона вычеркнули его из списка военных захоронений, заявив, что останков советских солдат в этом месте нет. Доказательством этого утверждения должно было стать проведенное в 2016 году исследование, которое эксперты "Курска" считают недостаточным и проведенным с нарушениями.

По архивным данным, под снесенным мемориалом покоятся 56 солдат и офицеров, погибших весной 1945 при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены. Потомки троих найдены. Сейчас на месте захоронения ведутся строительные работы, создается парк.