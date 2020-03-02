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В Москве движение по зеленой ветке метро остановлено из-за падения пассажира на пути

Поезда не ходят от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено из-за падения пассажира на пути. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" из-за [падения] пассажира на пути", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажир выжил. "На станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал человек. Приняты меры для его извлечения, он передан медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства.

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