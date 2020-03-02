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В Петербурге сержант получил условный срок за избиение рядовых

Сабит Мукашев не признал свою вину и заявил, что потерпевшие его оговаривают

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам условно сержанта Сабита Мукашева за избиение троих рядовых. Об этом журналистам в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Сержант Сабит Мукашев признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По совокупности преступлений Мукашеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в один год и с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций либо осуществлением функций представителя власти, сроком на полтора года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Мукашев, будучи начальником по воинскому званию для троих солдат, хотел продемонстрировать свое "мнимое превосходство над потерпевшими" и избил их. Мукашев виновным себя не признал, заявив, что потерпевшие его оговаривают.

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РоссияСанкт-Петербург
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