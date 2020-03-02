СК возбудил дело против астраханской учительницы за сексуальную связь с учеником

АСТРАХАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело против учительницы из Астрахани, которая подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

10 февраля 2020 года на сайте издания "Астрахань FM" появилась информация, что в редакцию портала обратилась мать одного из учеников СОШ №32, которая рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. Как добавила собеседница, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, "уже несколько дней гуляет по школе". Следственные органы начали проверку.

"Следственными органами по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста"). По версии следствия, указанные противоправные действия подозреваемая совершала в период с сентября 2019 года по февраль 2020-го", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагима Могушкова.