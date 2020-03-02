Сотрудника парка в Ижевске, где погиб школьник, приговорили к году ограничения свободы

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. В Ижевске работника Летнего сада имени М. Горького в Ижевске, где в 2018 году в результате падения конструкции фонтана погиб подросток, суд приговорил к году ограничения свободы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Как сообщает ведомство, прокуратура Октябрьского района Ижевска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении работника ОАО "Летний сад имени Максима Горького", которое возбудили в связи с гибелью 15-летнего подростка. Районный суд города признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Мужчине назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Следствие установило, что сотрудник парка, который отвечал за безопасность фонтанного комплекса, не потребовал проектную документацию и техпаспорт на поставленное в 2017 году оборудование, и не убедился в безопасности фонтана перед началом его работы. Также он нарушил правила эксплуатации сооружения и дал поручение подчиненным укрыть тентом на зиму каскад фонтана вместе с чашей бассейна. Из-за этого возникла угроза обрушения закрепленных при помощи клея элементов каскада. Допущенные нарушения повлекли за собой смерть человека по неосторожности, говорится в сообщении прокуратуры.

В конце октября 2018 года ТАСС сообщал, что в городском парке Ижевска погиб 15-летний школьник, на которого обрушилась часть фонтана. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева сообщила ТАСС, что жители Ижевска никогда не жаловались на уровень безопасности в парке.