20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальника отдела полиции в Нижегородской области задержали за попытку инсценировать ДТП

По версии следствия, ему предложили организовать ДТП с участием главы администрации Дивеевского района

ТАСС, 2 февраля. Начальник межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский" в Нижегородской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста <…> по 26 апреля 2020 года включительно", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, 28 ноября 2019 года начальнику отдела полиции сообщили, что глава администрации Дивеевского района якобы управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейскому также предложили организовать ДТП с участием главы администрации, чтобы зафиксировать факт опьянения. Начальник отдела "согласился не пресекать планируемое правонарушение, а также принять участие в его организации".

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей, начата ведомственная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Суд перевел под домашний арест полицейских, подозреваемых в пытках задержанного в Саратове
По данным следствия, трое сотрудников полиции избивали мужчину в течение двух дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС