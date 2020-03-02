Начальника отдела полиции в Нижегородской области задержали за попытку инсценировать ДТП

ТАСС, 2 февраля. Начальник межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский" в Нижегородской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста <…> по 26 апреля 2020 года включительно", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, 28 ноября 2019 года начальнику отдела полиции сообщили, что глава администрации Дивеевского района якобы управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейскому также предложили организовать ДТП с участием главы администрации, чтобы зафиксировать факт опьянения. Начальник отдела "согласился не пресекать планируемое правонарушение, а также принять участие в его организации".

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей, начата ведомственная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", - отметили в пресс-службе.