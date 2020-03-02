Ростовский суд отклонил апелляцию на приговор экс-депутату Госдумы Варшавскому

"Приговор Ленинского районного суда от 5 декабря 2019 года в отношении Варшавского Вадима Евгеньевича изменить. Зачесть в срок отбывания наказания Варшавскому период его нахождения под домашним арестом. В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов Рубцова и Гончарова оставить без удовлетворения", - сказал судья.

В декабре суд признал Варшавского виновным в том, что, будучи генеральным директором ООО "РЭМЗ", уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С 2016 года завод находится в процессе банкротства. В 2017 году на нем была введена процедура наблюдения. Сейчас РЭМЗ работает, и основной кредитор банк "Траст" намеревался сохранить предприятие, найдя нового инвестора. Конкурсное производство было введено в апреле, позже оно было продлено до апреля 2020 года.

РЭМЗ выпускает продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката, проектная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

Дело Варшавского

По данным системы проверки компаний СПАРК, Варшавский является совладельцем компаний ЗАО "Миринвест капитал" и ООО "Эстар", а также генеральным директором ООО "Донбиотех" и ООО "Ростовский электрометаллургический завод".

В октябре было введено внешнее управление на заводе по глубокой переработке зерна и производству аминокислот в городе Волгодонске в Ростовской области "Донские биотехнологии". На этом крупном проекте Варшавский выступал инвестором. Изначально завод планировалось запустить в 2014 году. Предприятие должно было выпускать продукты глубокой переработки зерна - около 100 тыс. тонн лизина, около 20 тыс. тонн клейковины, 11 тыс. тонн крахмала и 95 тыс. тонн отрубей в год. Партнером проекта является компания Evonik Industries. Позже Варшавский сообщал, что завод планируется запустить в 2018 году.

По словам Варшавского, в 2014 году реализация проекта затянулась из-за антироссийских санкций. У ООО "Донбиотех" возникли проблемы с приобретением технологии. Проект завода ООО "Донбиотех" входит в число приоритетных проектов Ростовской области.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский. Вину в инкриминируемых преступлениях экс-депутат ранее не признавал.

После задержания Варшавского политсовет "Единой России" московского района Хамовники решил приостановить его членство в партии.