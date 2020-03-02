ТАСС, 2 марта. Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате, тушение проводится по второму рангу сложности. Возгорание произошло на реверсивном стане, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь 20 кв. м, загорание реверсирного стана ПАО "НЛМК". Ранг пожара с третьего переведен на второй. Пострадавших нет", - сказал глава пресс-службы ГУ МЧС Сергей Хахти.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции - от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции - плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.