Пострадавшего в ДТП на трассе М-7 пассажира микроавтобуса перевезли на лечение во Владимир

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Врачи перевезли во Владимир пассажира, больше всех пострадавшего при столкновении микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области в ночь на понедельник. Мужчина 1990 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил ТАСС замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Анатолий Уколов.

Столкновение микроавтобуса Mercedes и фуры этой же марки произошло около 03:15 мск на 335-м км автодороги М-7 "Волга" в Гороховце Владимирской области. В результате аварии, по уточненным данным полиции, погиб один пассажир микроавтобуса и пострадали 14 человек.

"Самый тяжелый больной, 1990 года рождения, доставлен в БСМП Владимира, ухудшения состояния при транспортировке не было. В течение дня спецбригада, прибывшая из областного центра, работала, чтобы стабилизировать его состояние. Сейчас он стабильно тяжелый", - сказал собеседник агентства.

Еще один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице Коврова, однако его жизнь вне опасности. В Коврове еще двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести проходят лечение в условиях травматологического отделения.

В связи с ДТП прокуратура Владимирской области организовала проверку, в результате которой будет дана оценка действиям обоих водителей. По данным УМВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижегородскую область.

По предварительной информации, столкновение произошло по причине наезда микроавтобуса на большегрузный автомобиль, остановившийся на светофоре. Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, а микроавтобус не был оборудован тахографом.