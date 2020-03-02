На Ставрополье арестовали мужчину, подозреваемого в планировании терактов

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники краевого управления ФСБ задержали на Ставрополье жителя Курского района, который планировал совершить терракты в регионе. Подозреваемого взяли под стражу. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ по региону.

"Задокументирована противоправная деятельность жителя Курского района Ставропольского края, он планировал совершение преступлений террористической направленности на территории Ставропольского края. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, житель Курского района стал сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Мужчину задержали в середине февраля.

"По месту его жительства проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты предметы, которые при наличии определенных навыков могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства", - поясняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической").