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Дело основателя Vee Security Александра Литреева

Следователи назначили основателю Vee Security Литрееву экспертизу на наркозависимость

Александра Литреева задержали в феврале в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи назначили основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александру Литрееву амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу на вменяемость и наркозависимость. Об этом ТАСС сообщил адвокат Литреева Алексей Бушмаков во вторник.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал Литреева на два месяца. Он подозревается в приобретении и хранении наркотиков. Фигурант полностью признал вину. "Да, это так", - сказал Бушмаков, отвечая на вопрос ТАСС о назначении психиатрической экспертизы Литрееву. По словам адвоката, документы на обжалование решения о назначении экспертизы уже поданы.

Как сообщал адвокат, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля его допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

Теги
РоссияСвердловская областьДело основателя Vee Security Александра Литреева
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