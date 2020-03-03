В Петербурге двое мужчин устроили в баре драку со стрельбой и поножовщиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух жителей Дагестана, которые устроили драку с применением травматического пистолета и ножа. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате оказанного оппонентом сопротивления произошел произвольный выстрел из травматического оружия, после чего второй задержанный ударил данного мужчину ножом по руке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Оба подозреваемых задержаны", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, в понедельник ночью в баре на Гражданском проспекте произошел конфликт. Двое подозреваемых сначала вступили в словесную перепалку с группой мужчин, которые отдыхали в заведении. Затем один из задержанных достал пистолет и направил его в сторону оппонентов. Завязалась потасовка, в ходе которой один из подозреваемых выстрелил из травматического пистолета, а его подельник ударил отдыхающего ножом и ранил его в руку.

Мужчина с ножевым ранением был госпитализирован, после оказания медпомощи его отпустили.