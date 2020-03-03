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Москалькова направила в прокуратуру обращение по делу обвиняемой в госизмене Довгополой

Ранее сообщалось, что ФСБ этапировала Галину Довгополую в Москву для проведения следственных действий

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила в прокуратуру обращение по уголовному делу в отношении Галины Довгополой, которая была задержана в Севастополе по обвинению в сборе секретных сведений для Минобороны Украины.

"Я буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой установить существо этого вопроса и дать мне компетентный ответ", - сказала Москалькова во вторник журналистам, отвечая на вопрос о статусе обращения украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с просьбой помочь определить местонахождение Довгополой.

В конце января стало известно, что ФСБ этапировала Довгополую в Москву для проведения следственных действий. Затем Денисова сообщила на своей странице в Facebook, что с начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ находится Довгополая, в связи с чем она обратилась к коллеге из РФ.

Москалькова отметила, что считает уникальным примером свое взаимодействие с Денисовой. "В целом, я считаю, что наши коммуникации являются уникальным примером взаимодействия независимых институтов, оказывающих помощь людям в рамках гуманитарного коридора, когда между государствами есть напряженность, вплоть до прерывания дипломатических отношений, как с Украиной, Грузией. Поэтому в этих условиях особенно важно взаимодействие омбудсменов", - сказала она.

Ранее в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что 24 января Довгополой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), был продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 27 апреля. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что гражданка России "была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

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