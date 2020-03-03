"Во всем разберемся и к 9 мая все восстановим. А тем, кто это сделал - позор и презрение. Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут", - написал он, уточнив, что на место ЧП направлены представители департаментов территориального развития и городского хозяйства, а также Севнаследия.

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в пригороде Севастополя. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

В региональном главке МВД в свою очередь пока не готовы подтвердить, что произошедшее - дело рук вандалов.

"Пока мы не можем говорить о факте вандализма - пока известно только о разрушении могилы, причины устанавливаются. На место выехал сотрудник полиции, будет проведена проверка", - сказала собеседница.

Она уточнила, что могила Неизвестного солдата находится в лесу около пригородного поселка Сахарная Головка.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.