Титов приветствует смягчение меры пресечения бизнесмену Израйлиту

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приветствует решение суда об изменении меры пресечения на домашний арест обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств совладельцу компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту.

"То, что Израйлит после 38 месяцев отсидки вышел из СИЗО, - хорошо. То, что преступление, по всем формальным признакам совершенное в предпринимательской сфере, таковым не признается - плохо. В судебной системе еще не укоренилась привычка буквального прочтения новой редакции ч. 1.1 ст. 108 УПК, а уже пора бы", - сказал Титов журналистам.

Во вторник адвокат бизнесмена Виктория Бурковская сообщила ТАСС, что суд перевел Израйлита из СИЗО под домашний арест. В постановлении об изменении меры пресечения судья отметила, что Израйлит находился под стражей длительное время, также приняты во внимание положительные характеристики бизнесмена, то, что он активно занимался благотворительной деятельностью, а также не оказывал сопротивления следствию и суду. Нахождение Израйлита под домашним арестом не будет мешать судебному следствию на данном этапе, отмечается в решении.

Ранее защитники бизнесмена заявляли, что в обвинительном заключении есть около 150 упоминаний сведений из спецдекларации о зарубежных активах Израйлита. По мнению адвокатов, ситуация, при которой эти сведения продолжают быть доступными широкому кругу лиц, является нарушением гарантированного федеральным законом права на налоговую тайну, а также закона, принятого Госдумой в конце декабря прошлого года, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

В связи с этим они просили вернуть дело в прокуратуру. Сторона обвинения заявила, что не будет использовать в качестве доказательства спецдекларацию Израйлита, а исключать и оспаривать можно только те доказательства, которые являются предметом рассмотрения в судебном процессе.

Об уголовном деле

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "УЛПИК" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Бизнесмена также обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как было совершено хищение. Израйлит был задержан в декабре 2016 года, с 2016 года он уже находился в СИЗО. В рамках решения вопроса о продлении ему меры пресечения следствие указывало, что обвиняемый имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, в связи с чем необходима его изоляция.

Дело Израйлита вызвало широкий общественный резонанс. Материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее.

В октябре прошлого года президиум Верховного суда РФ дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

ОАО "Компания Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.