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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд назначил следующее слушание по делу об убийстве Карлова на 5 марта

По делу проходят 25 подозреваемых

АНКАРА, 3 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 5 марта, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

В этот раз рассмотрение дела проходило под усиленной охраной, в зале суда присутствовали не только представители жандармерии, как это было раньше, но и одетые в бронежилеты полицейские. По какой причине было принято решение усилить меры безопасности, выяснить корреспонденту ТАСС не удалось.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Теги
ТурцияРоссияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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