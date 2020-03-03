Турецкий суд назначил следующее слушание по делу об убийстве Карлова на 5 марта

АНКАРА, 3 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 5 марта, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

В этот раз рассмотрение дела проходило под усиленной охраной, в зале суда присутствовали не только представители жандармерии, как это было раньше, но и одетые в бронежилеты полицейские. По какой причине было принято решение усилить меры безопасности, выяснить корреспонденту ТАСС не удалось.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.