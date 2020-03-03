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В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре

Врио начальника регионального главка МЧС Владислав Садовский уточнил, что стена здания рухнула из-за ветхости конструкций

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Обрушение стены жилого дома на улице Арцыбушевской в Самаре произошло в результате ветхости конструкции, сообщил журналистам во вторник врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский.

Во вторник в Самаре произошло обрушение несущей стены в жилом многоквартирном двухэтажном доме на рядом стоящий одноэтажный дом, пожара не последовало. В результате пострадали семь человек, СК начал проверку.

"Обрушение стены произошло в результате старости конструкции, никакого хлопка газа нами не обнаружено, продолжается осмотр места происшествия. Двух человек извлекали из-под завалов, одна женщина нуждается в госпитализации", - сообщил Садовский.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, двое детей и две женщины доставлены в медучреждение для обследования. "Четверо детей обследованы, двое доставлены в больницу для наблюдения, две женщины доставлены в медучреждения, сильно не пострадали", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияСамарская область
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