{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: жертвами некачественного препарата для гемодиализа в Мексике стали восемь человек

Порядка 40 человек пострадали

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Не менее восьми пациентов больницы государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Табаско скончались из-за применения некачественного препарата для гемодиализа. Об этом газете El Universal во вторник рассказали их родственники.

Они обвиняют в трагедии руководство медицинского учреждения во главе с директором Хосе Орамасом Варгасом и готовят заявление в прокуратуру. "Нам просто отдали ее тело, - рассказал изданию родственник Марии Соледад, одной из умерших пациенток. - Это просто еще одна жертва, теперь их уже восемь". По официальным данным, скончался только один больной, еще порядка 40 пострадали, из них пятеро до сих пор остаются в реанимации.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося в Табаско.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре
Врио начальника регионального главка МЧС Владислав Садовский уточнил, что стена здания рухнула из-за ветхости конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС