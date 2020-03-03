СМИ: жертвами некачественного препарата для гемодиализа в Мексике стали восемь человек

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Не менее восьми пациентов больницы государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Табаско скончались из-за применения некачественного препарата для гемодиализа. Об этом газете El Universal во вторник рассказали их родственники.

Они обвиняют в трагедии руководство медицинского учреждения во главе с директором Хосе Орамасом Варгасом и готовят заявление в прокуратуру. "Нам просто отдали ее тело, - рассказал изданию родственник Марии Соледад, одной из умерших пациенток. - Это просто еще одна жертва, теперь их уже восемь". По официальным данным, скончался только один больной, еще порядка 40 пострадали, из них пятеро до сих пор остаются в реанимации.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося в Табаско.