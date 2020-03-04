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СМИ: в Южной Корее произошел пожар и взрыв на химическом заводе

По данным агентства Yonhap, пострадал 31 сотрудник завода Lotte Chemical

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек пострадал в южнокорейском городе Сосан (провинция Чхунчхон-Намдо) в результате пожара и взрыва на химическом заводе, принадлежащем компании Lotte Chemical. Как сообщает в среду агентство Yonhap, инцидент обошелся без погибших.

По данным агентства, пожар начался около 03:00 (21:00 мск вторника) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов, риска утечки опасных химикатов нет. Из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи и представители руководства компании.

В новость внесены изменения (04:51 мск) - приводятся новые данные о пострадавших

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Республика Корея
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