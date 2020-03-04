В ДТП на юге Киргизии погибли семь человек

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Семь человек погибли и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести в результате произошедшего в южной Джалал-Абадской области Киргизии дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом говорится в распространенном в среду МЧС республики сообщении.

"На 493-м километре автодороги Бишкек - Ош в автомобильной аварии семь человек погибли и еще шесть получили ранения", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в районе села Бургонду 4 марта столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и легковой автомобиль Honda Jazz.

"На место были направлены спасатели МЧС, которые извлекли тела погибших из салонов автомашин. Пострадавшие в ходе ДТП были доставлены в больницу города Шамалды-Сай", - уточняется в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и получивших травмы лиц.

Протяженность трассы Бишкек-Ош составляет около 600 км, она соединяет северные и южные области республики. Значительная ее часть пролегает через перевалы высотой около 3 тыс. м над уровнем моря.