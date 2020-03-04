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В Югре возбудили дело после гибели заведующей детсадом от наезда машины, вывозившей снег

Инцидент произошел 3 марта в Когалыме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Полиция возбудило уголовное дело по факту гибели 46-летней женщины в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ). На нее на территории детского сада наехал грузовик, вывозивший снег, после чего она умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел во вторник в Когалыме на территории детского сада. Водитель "КамАЗа", вывозившего снег с территории дошкольного учреждения, при осуществлении маневра наехал на женщину 1973 года рождения, находившуюся около грузовика. В результате женщина получила тяжелые травмы и умерла в Когалымской городской больнице.

Как сообщили ТАСС в администрации Когалыма, погибшая - заведующая детским садом.

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