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В Москве изъяли 4 тонны осетровой рыбы

Рыбу изъяли в вагоне поезда, который прибыл из Хабаровска

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Четыре тонны осетровой рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, изъято в вагоне поезда, который прибыл из Хабаровска в Москву. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России.

"Проведены мероприятия по перекрытию канала транспортировки и реализации осетровых рыб, занесенных в Красную книгу РФ, - сказали в пресс-центре. - При разгрузке железнодорожного почтово-багажного вагона, прибывшего в столицу из Хабаровска, обнаружено 4 т рыбы семейства осетровых, в том числе калуги, предположительно, добытых браконьерским путем".

Как отметили в пресс-центре, операция проводилась сотрудниками главка на транспорте МВД России совместно с коллегами из главного управления МВД России по Москве и представителями ФСБ России. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации"). В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление владельцев груза и других участников противоправной деятельности.

Теги
Россия
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