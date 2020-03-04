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Во Франции задержали мужчину, удерживавшего свою семью в заложниках

По данным властей, он страдает психическими расстройствами

ТАСС, 4 марта. Полиция в городе Ла-Шапель-Сен-Люк (департамент Об, северо-восток Франции) задержала вооруженного мужчину и освободила взятых им в заложники членов его семьи: беременную жену и пятерых детей. Об этом в среду сообщили местные правоохранители в своем Twitter.

"Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid провело операцию, в ходе которой был задержан вооруженный мужчина. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Во вторник днем в полицейский участок поступила жалоба о ссоре. Приехавшим на место полицейским не удалось войти в квартиру, на жильцов которой поступила жалоба. Хозяин квартиры вместо того, чтобы открыть дверь полицейским, выстрелил в их автомобиль и заперся, взяв семью в заложники. Переговоры с преступником велись около 16 часов.

Как сообщает телеканал France 3​​​​​, в прошлом году этого мужчину задерживали на улице города с мечом в руках. Он, по словам мэра коммуны, страдает психическими расстройствами.

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Франция
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