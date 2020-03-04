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В Адлере горит рынок

Площадь пожара составляет 500 кв. м

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 500 кв. м. на территории рынка в Адлере. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России, в 08:03 пожарные подразделения прибыли к месту. Предварительная площадь [пожара составляет] 500 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что возгорание произошло на Демократической улице, подробности происшествия уточняются.

Теги
РоссияКраснодарский край
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В Адлере ликвидировали открытое горение на территории рынка
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет
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