В Адлере горит рынок

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 500 кв. м. на территории рынка в Адлере. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России, в 08:03 пожарные подразделения прибыли к месту. Предварительная площадь [пожара составляет] 500 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что возгорание произошло на Демократической улице, подробности происшествия уточняются.