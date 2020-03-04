Из квартиры на юго-востоке Москвы украли почти 6 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Почти 6 млн рублей украли из квартиры на улице Кухмистерова на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, неизвестный проник в квартиру менеджера одной из столичных фирм, подобрав ключи к замку входной двери, и украл оттуда деньги - 5,5 млн рублей, €2 тыс., $1 тыс. и 10 тыс. юаней. "Материальный ущерб составил 5 млн 808 тыс. 440 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).