СК начал проверку после смерти заключенного в колонии под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Тело 19-летнего заключенного обнаружили в колонии в Калининградской области. Следственные органы СК начали проверку по факту смерти осужденного, сообщили ТАСС в среду в региональном следственном управлении СК.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, осужденный за грабеж был помещен в штрафной изолятор колонии №7 в городе Гвардейске за нарушение дисциплины. Его тело обнаружили утром 3 марта. Предположительно, он покончил с собой.

"Можем подтвердить, что по факту смерти в исправительном учреждении 19-летнего осужденного следственными органами регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства", - сообщили в управлении, не став уточнять детали случившегося.