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Два дела возбудили после нападения заключенных на сотрудника в саратовской колонии

Об инциденте, который произошел 16 января, стало известно после проведенной прокуратурой проверки

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела в результате нападения заключенных на сотрудника колонии в городе Энгельсе, отвечать за случившееся будут не только заключенные, но и сотрудники, которые скрыли инцидент. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 16 января, несколько осужденных применили насилие в отношении сотрудника УФСИН. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожало, сотрудники колонии укрыли данное преступление от учета и регистрации.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК РФ ("Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности") и по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

О случившемся стало известно после проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

Теги
РоссияСаратовская область
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