В Ингушетии ликвидировали боевика

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Член бандподполья ликвидирован в ходе спецоперации в селе Алкун Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС представитель администрации сельского поселения.

"Спецоперация завершилась, силовики сообщили, что ликвидировали одного боевика. Также известно, что он не житель села и не житель Ингушетии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, село маленькое, его жители не замечали посторонних людей в последнее время. "Однако в этот сезон много сборщиков черемши приезжают в лесной массив рядом с селом", - добавил он.

В администрации Сунженского района Ингушетии ТАСС сообщили, что ликвидированный в ходе спецоперации был жителем Дагестана. Другими данными о личности ликвидированного в районе не располагают.