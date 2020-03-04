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В Ингушетии ликвидировали боевика

Спецоперацию провели в селе Алкун Сунженского района

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Член бандподполья ликвидирован в ходе спецоперации в селе Алкун Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС представитель администрации сельского поселения.

"Спецоперация завершилась, силовики сообщили, что ликвидировали одного боевика. Также известно, что он не житель села и не житель Ингушетии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, село маленькое, его жители не замечали посторонних людей в последнее время. "Однако в этот сезон много сборщиков черемши приезжают в лесной массив рядом с селом", - добавил он.

В администрации Сунженского района Ингушетии ТАСС сообщили, что ликвидированный в ходе спецоперации был жителем Дагестана. Другими данными о личности ликвидированного в районе не располагают.

Теги
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