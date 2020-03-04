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Силовики задержали пять человек по делу о похищении человека в составе ОПГ в Петербурге

Они требовали у потерпевшего 50 тыс. рублей за освобождение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Силовики задержали пять человек, которые входили в состав межэтнической организованной преступной группы (ОПГ), раскрытой в Санкт-Петербурге по делу о похищении человека, у них найдены оружие и деньги, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области при содействии региональных ФСБ и СК и при поддержке Росгвардии задержали пять членов организованной этнической группы. Их возраст - от 22 до 46 лет", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека. По данным следствия, задержанные в 2017 году представились полицейскими мужчине на Тихоокеанской улице в Петербурге и, угрожая оружием, похитили его, затем отвезли в неизвестное место, избили и требовали 50 тыс. рублей за освобождение. Похищенному удалось сбежать, после чего он заявил об этом в полицию.

В управлении МВД также предоставили фото с места задержания, на которых видно, что у задержанных найдены пистолет, оружие, похожее на автомат Калашникова, весы, шприц и пакет с неизвестным веществом, а также пачка долларов США и российские рубли.

Ранее о раскрытии в Петербурге межэтнической ОПГ сообщило управление ФСБ по городу и Ленинградской области. В спецслужбе не привели подробностей оперативных мероприятий по задержанию преступников. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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РоссияСанкт-Петербург
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