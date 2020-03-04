{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ

По данным Следственного комитета, Федор Ярошевич отдал приказы о прицельных обстрелах населенных пунктов Донбасса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение по уголовному делу об обстреле жителей Донбасса еще одному командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины - Федору Ярошевичу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сообщила Петренко.

По данным СК, с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич по указанию вышестоящих военнослужащих отдал приказы о прицельных обстрелах баллистическими ракетами из тактического ракетного комплекса "Точка-У" населенных пунктов Донбасса. Обстрелам подверглись город Ровеньки в ЛНР, а также микрорайон Текстильщики, города Снежное и Харцызск в ДНР. В результате обстрелов погибли четверо жителей, в том числе ребенок. Еще пятеро взрослых и один ребенок пострадали, повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.

14 февраля 2015 года по указанию Ярошевича была запущена баллистическая ракета по городу Иловайску в ДНР, пострадал один мирный житель.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в угрозах убийством судье в Instagram
Михаил Квасов вину не признает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС