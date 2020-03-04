СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение по уголовному делу об обстреле жителей Донбасса еще одному командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины - Федору Ярошевичу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сообщила Петренко.

По данным СК, с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич по указанию вышестоящих военнослужащих отдал приказы о прицельных обстрелах баллистическими ракетами из тактического ракетного комплекса "Точка-У" населенных пунктов Донбасса. Обстрелам подверглись город Ровеньки в ЛНР, а также микрорайон Текстильщики, города Снежное и Харцызск в ДНР. В результате обстрелов погибли четверо жителей, в том числе ребенок. Еще пятеро взрослых и один ребенок пострадали, повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.

14 февраля 2015 года по указанию Ярошевича была запущена баллистическая ракета по городу Иловайску в ДНР, пострадал один мирный житель.