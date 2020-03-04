Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в угрозах убийством судье в Instagram

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину в связи с приговором активисту Константину Котову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда, где слушается дело Квасова.

"Согласно результатам исследования, Квасов полностью отдает себе отчет в своих действиях и поступках, способен их контролировать, понимает свои права и обязанности. Угрозы для себя и окружающих не представляет", - зачитала прокурор материалы экспертизы.

Квасов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством в отношении судьи"). Вину он не признает. По словам его адвоката Ольги Пельше, Квасов не обращался к Минину непосредственно, а выразился абстрактно в адрес судей.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить Квасова в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Он находится под подпиской о невыезде.