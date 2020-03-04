В Татарстане бывшего полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Экс-сотрудника полиции города Лениногорска в Татарстане подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.

"Да, действительно, подозревается в [преступлении против] половой неприкосновенности", - отметил собеседник агентства, уточнив, что пострадавшей 16 лет.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как сообщается на сайте МВД по республике, в настоящее время мужчина уволен из правоохранительных органов "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". По данным ведомства, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Создана комиссия для установления всех обстоятельств и причин случившегося. К строгой дисциплинарной ответственности планируют привлечь его непосредственных руководителей.