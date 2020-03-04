Порядка 3 тыс. человек эвакуировали из здания СКФУ из-за сообщения об угрозе взрыва

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Эвакуация прошла в одном из корпусов крупнейшего вуза Северного Кавказа - Северо-Кавказского федерального университета в городе Ставрополе. Эвакуированы порядка 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Проведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Эвакуированы порядка 3 тыс. сотрудников и студентов университета в корпусе на Пушкина, 1", - сказал собеседник.

Правоохранители проверяют здание на наличие опасных предметов. Как пояснили ТАСС в администрации вуза, эвакуация прошла также в другом корпусе вуза и в нескольких общежитиях. Информация о происшествии уточняется.