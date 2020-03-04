Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела "Сети"

ТАСС, 4 марта. В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется", - сообщил собеседник агентства, отметив, что принадлежность останков Екатерине Левченко удастся установить после проведения необходимых экспертиз.