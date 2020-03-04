{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела "Сети"

Как сообщил источник в правоохранительных органах, принадлежность останков удастся установить после проведения необходимых экспертиз
На эту тему

ТАСС, 4 марта. В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ). 

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется", - сообщил собеседник агентства, отметив, что принадлежность останков Екатерине Левченко удастся установить после проведения необходимых экспертиз.

 

Теги
РоссияРязанская область
Реклама на ТАСС
Саперы обезвредили под Калининградом 100-килограммовую авиабомбу времен ВОВ
Снаряд вывезли на полигон и обезвредили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС