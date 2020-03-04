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Врачи не смогли спасти кисть подростку, попавшему в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Пресс-секретарь губернатора Ульяновской области отметила, что кисть не прижилась после операции, но сам подросток находится в стабильном состоянии

УЛЬЯНОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Подросток, пострадавший 29 февраля в ДТП с автобусом на трассе в Ульяновской области и находящийся на лечении в Москве, находится в стабильном состоянии, однако кисть руки после операции не прижилась. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Виктория Гурская.

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Подросток, который выступал вратарем футбольного клуба "Нефтяник" из рабочего поселка Новоспасское, во время аварии потерял кисть руки. В день аварии ему сделали операцию, а затем отправили на обследование в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве.

"В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии имени Приорова губернатор навестил подростка из Новоспасского района, который пострадал в ДТП с автобусом. Несмотря на все усилия ульяновских сосудистых хирургов и специалистов из федерального медицинского центра, кисть не прижилась", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в целом состояние подростка стабилизировалось.

Она уточнила, что Морозов обсудил с лечащим врачом и мамой мальчика вопросы протезирования и дальнейшей реабилитации. "К протезированию планируется привлечь столичных специалистов", - добавила пресс-секретарь.

Теги
РоссияУльяновская область
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