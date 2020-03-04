В Удмуртии оштрафовали гражданина Йемена, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ

ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. Гражданина Йемена оштрафовали на 250 тыс. рублей за попытку дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ России по Удмуртии за способствование в согласовании выдачи вида на жительство, сообщается в среду на сайте СК РФ по республике.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего гражданина иностранного государства. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, суд и следствие установили, что в ноябре 2019 года иностранец предложил сотруднику ФСБ взятку 50 тыс. рублей за совершение им незаконных действий по службе. Сотрудник доложил об этом своему руководству, которое организовало проведение в отношении иностранца оперативных мероприятий. "После передачи взятки иностранный гражданин задержан с поличным сотрудниками ФСБ", - добавили в СК.

После этого мужчине предъявили обвинение и поместили под стражу. "С учетом собранных следствием доказательств уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры Удмуртии, гражданин Йемена предлагал сотруднику ФСБ взятку за способствование в согласовании выдачи вида на жительство на территории России и передал сотруднику первую часть взятки - 10 тыс. рублей.