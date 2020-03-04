Обвиняемый в угрозах судье написал потерпевшему письмо с извинениями

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Повар из Воронежа Михаил Квасов, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину, написал потерпевшему письмо с извинениями. Об сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где слушается дело Квасова.

"Мы не можем быть уверены в том, что услышат окружающие в наших формулировках, порой косноязычных и корявых. Мой подзащитный принес свои извинения судье Станиславу Минину за то, что доставил ему беспокойство", - сказала адвокат обвиняемого Ольга Пельше. Она уверена, что ее подзащитного необходимо оправдать.

Ранее прокурор потребовал приговорить Квасова к 300 тыс. рублей штрафа. Вину обвиняемый не признает. По словам Пельше, Квасов не обращался с Минину непосредственно, а выразился абстрактно в адрес судей, поэтому состава преступления в действиях моего подзащитного нет.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить Квасова в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В декабре он был отпущен под подписку о невыезде.

Приговор Михаилу Квасову огласят 5 марта. "Суд удаляется для постановления приговора. Он будет оглашен 5 марта в 12:00", - заявила судья Олеся Менделеева.

Прокурор просил назначить Квасову наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей.

Ранее суд в закрытом режиме допросил потерпевшего - судью Тверского районного суда Москвы Минина. "Минин сообщил, что по-прежнему ощущает угрозу жизни после комментария Квасова и других пользователей в соцсетях", - сказала журналистам адвокат подсудимого Ольга Пельше.

Квасов в Instagram разместил пост с угрозой убийства судьи. Вину обвиняемый не признает. По словам Пельше, Квасов не обращался непосредственно к Минину, а выразился абстрактно в адрес судей, поэтому состава преступления в действиях своего подзащитного она не видит. Решением судьи Минина был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов.

В ноябре прошлого года СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа 2019 года. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным. В рамках расследования уголовного дела были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей, Вересова - на 160 тыс. рублей, а дело в отношении Половца было прекращено.