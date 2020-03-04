Медсестра под Курском получила три года колонии за взятки от уклонистов от воинской службы

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд признал медсестру военного комиссариата в городе Курчатове Курской области причастной к получению взяток на сумму 600 тыс. рублей за обеспечение последующего уклонения призывников от прохождения воинской службы, а также виновной в незаконном обороте средств для негласного получения информации и назначил ей три года лишения свободы в колонии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Апелляционным определением Курского областного суда [медсестра] признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1, ч. 3 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия"). Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что с 2016 по 2018 год медсестра военного комиссариата организовала в Курской области получение взяток за незаконное содействие желающим не проходить обязательную службу по призыву в Вооруженных силах РФ. За два года общая сумма взяток составила 600 тыс. рублей.