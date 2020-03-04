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Во Франции два человека пострадали при разливе 100 тонн расплавленной стали

Инцидент произошел на предприятии компании SAM в коммуне Монтро-фо-Йонна

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Два работника металлургического завода в Центральной Франции получили ожоги в результате разлива 100 тонн расплавленной стали. Об этом сообщает в среду префектура департамента Сена и Марна.

Инцидент произошел примерно в 10:15 по местному времени (12:15 мск) на предприятии компании SAM в коммуне Монтро-фо-Йонна. "После разлива 100 тонн расплавленной стали весь персонал был эвакуирован, двое получили ожоги, один - тяжелые", - говорится в коммюнике.

Для ликвидации последствий на место прибыли 40 сотрудников спасательной службы. Как отмечает префектура, в результате происшествия вред окружающей среде нанесен не был, совместная работа спасателей и сотрудников завода позволила избежать более серьезного ущерба.

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Франция
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