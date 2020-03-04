Суд в Петербурге арестовал пятерых членов ОПГ, задержанных за похищение человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО пятерых членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в похищении человека, деятельность которой была пресечена силовиками на этой неделе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Эдаева, Азизбека Бекниязова, Мухиддина Сабурова, Рахматуллы Касымова, Хикматулло Саидова", - говорится в сообщениях пресс-службы. Все арестованные пробудут в СИЗО до 27 апреля.

Деятельность ОПГ была пресечена на этой неделе в Петербурге сотрудниками СК, МВД, ФСБ и Росгвардии, были задержаны пять человек, у них изъяли оружие, а также наличные деньги в рублях и иностранной валюте. Все задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье 126 УК РФ о похищении человека.

Как уточнили в пресс-службе судов, согласно материалам дела, в апреле 2017 года фигуранты на Тихоокеанской улице подошли к мужчине и представились ему полицейскими. Затем они показали ему оружие, начали угрожать применением силы и убийством родственников, после чего насильно усадили в машину, избили и увезли в неустановленное помещение.

Там похищенный был вновь избит, а затем с него потребовали деньги. Похищенному удалось сбежать, после чего он заявил о преступлении в правоохранительные органы.