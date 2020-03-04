Около 40 тыс. потребителей остаются без электроэнергии после торнадо в Теннесси

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Около 40 тыс. потребителей остаются без электроэнергии в штате Теннесси, на который более суток назад обрушился торнадо. Об этом сообщило в среду управление по чрезвычайным ситуациям штата.

Стихийное бедствие привело к обрывам линий электропередачи и обесточиванию более 48 тыс. домов и предприятий. В Теннесси введен режим чрезвычайной ситуации. Власти и службы сосредоточены на ликвидации последствий торнадо - расчистке завалов, ремонте поврежденных зданий и поиске пропавших без вести. Таковых насчитывается 18 человек.

Управление по чрезвычайным ситуациям штата уточнило, что торнадо унес жизни 24, а не 25 человек, как сообщалось во вторник. Больше всего жертв - 18 человек - подтверждено в округе Патнам. В округах Бентон, Уилсон и Дэвидсон погибли шесть человек.

По данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), стихийное бедствие стало вторым в истории Теннесси по числу жертв. 22 марта 1952 года вихри привели к гибели 38 человек в этом штате, а 5 февраля 2008 года - к гибели 22 человек. Год назад торнадо унес жизни 23 человек в округе Ли (штат Алабама).