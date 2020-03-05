В Приморье пострадали семь человек из-за столкновения "КамАЗа" со стоящим грузовиком

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа" не справился с управлением на скользкой дороге в Приморье и столкнулся со стоящим грузовиком, в результате чего пострадали семь человек, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"20-летний водитель "КамАЗа" двигался со стороны Арсеньева в направлении поселка Реттиховка. Мужчина не учел дорожные условия, потерял управление и столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ-66. В результате удара автомобиль ГАЗ наехал на людей, проводящих дорожные работы, после чего столкнулся со стоящим автомобилем УАЗ. В результате ДТП пострадали семь человек: группа дорожных рабочих и водитель УАЗ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестеро пострадавших направлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован. По информации полиции, ДТП произошло в светлое время суток в условиях снегопада. Стаж вождения водителя "КамАЗа" составляет два года. В связи с ДТП проводится проверка.

Во вторник Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о снегопаде. Во Владивостоке за сутки выпало 14 мм снега, на остальной территории в среднем около 12 мм. Как сообщала полиция, за сутки в крае зафиксировано 160 ДТП, из которых лишь три были с пострадавшими.