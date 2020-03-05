Казахстан намерен вернуть из России мужчину за преступление почти 30-летней давности

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана решает вопрос об экстрадиции в республику из России мужчины, подозреваемого в совершении преступления на территории Карагандинской области 27 лет назад. Об этом сообщила в четверг пресс-служба казахстанского МВД.

"Карагандинские полицейские раскрыли преступление 27-летней давности. 6 ноября 1993 года на трассе Алматы - Екатеринбург 28-летний водитель "Камаза", выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "Москвич" и скрылся с места происшествия. В результате ДТП водитель "Москвич" и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с различными травмами был госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Как там напомнили, было возбуждено уголовное дело, а водителя грузовика объявили в розыск. 1 марта 2020 года он был задержан в Москве. Правоохранители установили, что мужчина, которому сейчас уже 55 лет, проживал в российской столице по поддельным документам. "Задержанный водворен в следственный изолятор отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское. Вопрос экстрадиции задержанного решается через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.